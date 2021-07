Dopo una stagione da protagonista, culminata con la vittoria della Coppa di lega e della Premier League, il Manchester City ha pronto l'adeguamento del contratto per Ruben Dias. Arrivato dal Benfica per 61 milioni la scorsa estate, il difensore si è dimostrato subito un leader, elemento che mancava dalla partenza di Kompany, venendo eletto anche miglior giocatore del campionato. Nel caso in cui dovesse accettare la proposta, il suo stipendio passerebbe da 80.000 a 140.000 sterline a settimana. Lo riporta il Daily Star.