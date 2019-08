Momenti di tensione nel corso di Manchester City-Tottenham. Aguero, sostituito da Guardiola, non ha preso bene il cambio, e non ha fatto nulla per nasconderlo, anzi. Minuto 66, punteggio sul 2-2, Pep richiama il Kun che, nei pressi della panchina, inscena una lite con l'allenatore catalano. Tutto risolto dopo poco più di venti minuti. Infatti, quando Gabriel Jesus segna la rete, poi annullata, del 3-2, Guardiola e Aguero si abbracciano ponendo fine alla temporanea lite.