Il difensore del Manchester City Manuel Akanji ha rilasciato un'intervista a 20 Minuten, tornando sul suo addio al Borussia Dortmund: "Non ho mai detto di voler cambiare davvero. Ho detto che avrei voluto fare il passo successivo, se possibile. Questo è stato spesso frainteso. Non voglio più parlarne troppo. Ci sono anche alcune cose che non devono essere rese pubbliche. È un capitolo che ora vorrei lasciarmi alle spalle".