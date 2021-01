Nuovo allarme Covid per il Manchester City. A pochi giorni di distanza dal rinvio della partita contro l'Everton a cause delle positività di Walker e Gabriel Jesus e di altri componenti del gruppo squadra tra calciatori e staff tecnico, il club inglese ha comunicato oggi - a 48 ore dalla supersfida contro il Chelsea - l'esito dei tamponi di altri tre elementi della rosa. Una situazione che si complica e che sarà sottoposta all'attenzione dei vertici della Premier League dopo le polemiche suscitate dalla decisione di non far disputare la sfida contro l'Everton.



Sull'argomento è tornato Pep Guardiola nella conferenza stampa tenuta oggi: "Adesso abbiamo cinque giocatori fuori. La prima volta sono risultati positivi due giocatori e due membri dello staff, adesso altri tre giocatori. Ho personalmente chiamato Ancelotti per spiegargli la situazione. Noi potevamo giocare, ma cosa sarebbe successo se avessimo viaggiato tutti in bus e qualche giocatore avesse preso il virus? Il giorno precedente eravamo tutti a contatto. Cosa sarebbe successo se avessimo infettato i giocatori dell’Everton?".