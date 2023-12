Manchester City-Fluminense (finale del Mondiale per Club) sarà una sfida ancora più importante per Julián Álvarez. L'argentino potrebbe, infatti, raggiungere un traguardo centrato solo da due giocatori nella storia del calcio: vincere il Mondiale per club dopo aver già conquistato la Coppa del Mondo (2022 con l'Argentina), la Copa América (2021 con l'Argentina), la Champions League (2023 con il Manchester City) e la Copa Libertadores (2018 con il River Plate). Finora, a compiere questa impresa, sono stati solo due brasiliani, ex giocatori del Milan: Cafù e Dida.