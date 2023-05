Julian Alvarez del Manchester City non lascerà il club inglese Il 23enne argentino è una delle grandi promesse della Premier, ma la competizione con Erling Haaland non gli permette di avere continuità. Una delle opzioni contemplate era il trasferimento, in modo che potesse ottenere minuti. Il desiderio del giocatore è quello di restare a Manchester, ma in caso di partenza si parlerà di cessione.