Julian Alvarez è stato il protagonista dell'esordio del Manchester City nella Champions League 2023/24. L'argentino ha oscurato Haaland, rimasto a secco, e ha anzi beneficiato di un sublime assist del norvegese per bucare la difesa della Stella Rossa. Si è poi ripetuto grazie a una papera di Glazer, il portiere dei serbi che ha lisciato il pallone e sentenziato la vittoria finale degli inglesi.



FRATELLI - Tutto regolare, insomma. Da segnalare però c'è un'esultanza curiosa di Alvarez, ma non inedita. L'attaccante infatti ha scelto di festeggiare sfoggiando la Dybala Mask, la classica posa dell'attaccante della Roma. Tra i due c'è un grande rapporto con l'ex Juve che ha fatto un po' da mentore al prodotto del settore giovanile del River Plate. Nel post gara, Alvarez ha postato una storia su Instagram taggando Paulo che ha risposto e ringraziato il connazionale. Ma non è tutto. In passato, nello scorso aprile, anche Dybala aveva preso in prestito l'esultanza di Alvarez, che di solito si trasforma in Spiderman per festeggiare i suoi gol. Una grande amicizia nel segno dei gol.