Manchester City, Arabia Saudita all'assalto di De Bruyne: prezzo monstre fissato

Kevin de Bruyne si è ripreso subito il Manchester City, prendendo per mano la squadra nelle ultime partite, Champions League compresa. Il belga rimane una delle pedine fondamentali nello scacchiere di Pep Guardiola, pronto a rigettare ogni offerta in vista del prossimo mercato estivo. Secondo quanto scritto oggi dal Daily Mail, in estate l'Arabia Saudita tornerà alla carica e farà un tentativo per far lasciare la Premier League all'ex Chelsea, il cui contratto con il City scadrà a giugno 2025. Tuttavia - si legge - il sodalizio inglese è pronto a ergere il muro: per acquistare de Bruyne, i club sauditi dovranno sborsare almeno 115 milioni di euro, aggiunge Talksport.