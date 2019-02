Dopo le gare di ieri e quella del pomeriggio, e in attesa del fondamentale Monday Night di Londra tra il West Ham e il Liverpool capolista, continua oggcon il big match dell'Etihad Stadium trail: sfida fondamentale in ottica titolo e qualificazione alla prossima Champions League, con la squadra diche deve riscattare la brutta sconfitta di Newcastle nell'infasettimanale e può portarsi a meno due dalla vetta blindando definitivamente la zona Champions, mentre quella didopo due vittorie di fila deve rispondere ai tre punti del Chelsea e agguantare il quarto posto, riducendo a sei lunghezze lo svantaggio proprio dai Citizens. Sfida nella sfida quella tra Sergio11 gol fin qui in Premier, e Pierre Emericka quota 15.- Nei precedenti, il bilancio è di 88 vittorie Arsenal, 42 pareggi e 46 successi Manchester City. Nel match di andata giocato all'Emirates i Citizens vinsero per 2-0. Il City ha vinto gli ultimi quattro precedenti disputati tra Premier e Coppa di Lega.