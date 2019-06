Mikel Arteta, vice di Pep Guardiola al Manchester City, ha parlato a Marca del suo rapporto con il tecnico catalano.



Queste le sue parole: "Ho iniziato a fare il corso tre anni prima di ritirarmi perché sapevo di voler allenare. Sei mesi prima di lasciare il calcio, Pep mi ha chiamato. Sono qui da tre anni e adoro il lavoro. Continuerò con Pep perché abbiamo idee in comune e non ho fretta di fare il primo allenatore”.



LAVORARE CON GUARDIOLA - “Con Pep è una sfida quotidiana, lui è super esigente con se stesso e chi lo circonda deve sempre pensare a migliorare. Non riposa mai… La gente dice che Pep è un genio, ma io preferisco definirlo un lavoratore instancabile".



LA GIORNATA TIPO - “Il primo contatto è intorno alle 8.30 al mattino, l’ultimo può essere a mezzanotte… Questa professione è passione. In una squadra ci sono molti problemi da risolvere… Non ci sono orari. Pep è molto tattico. Non rimane mai nel suo ufficio. È sempre sul campo, anche se non ha il peso dell’allenamento. Sappiamo sempre come ci dobbiamo allenare per la prossima partita. Ogni minuto di allenamento è d’oro. Pensa solamente ad evolvere continuamente nella fase offensiva in modo imprevedibile e a come attaccare meglio l’avversario nel minor spazio possibile”.



SULLA CHAMPIONS LEAGUE - “Non abbiamo avuto la regolarità adeguata, abbiamo commesso troppi errori. La Champions si sta riducendo a un gioco da area di rigore. Non bisogna commettere errori nella propria e bisogna essere forti in quella degli altri”



SU KLOPP - "Amo Klopp… Nelle sue squadre Jürgen crea un’atmosfera pazzesca, un’intensità incredibile e un’energia unica. Klopp ha una connessione speciale con tutti i suoi giocatori”.