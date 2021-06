Secondo il Sun, il Manchester City starebbe aspettando la fine dell’europeo per presentare un’offerta formale all’Aston Villa per Jack Grealish. Per il tabloid infatti i villans, nonostante abbiano dichiarato incedibile il giocatore, sarebbero aperti ad intavolare una trattativa, vista sia la volontà del giocatore di giocare la Champions League, sia le mosse della dirigenza, che ha acquistato due giocatori (Young e Buendia) che ricoprono lo stesso ruolo dell’attuale capitano.