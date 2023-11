Bernardo Silva sta disputando una grande stagione con il Manchester City e, ad oggi, ha già messo a segno 3 gol e fornito 3 assist. Arrivato in Inghilterra nel 2017, ha trascorso anni gloriosi in casa Citizens e secondo quanto riportato da TalkSPORT, il portoghese per il futuro, ha il desiderio di tornare nel suo club d'origine, il Benfica, prima di appendere le scarpette al chiodo.