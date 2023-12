Il Manchester City si prepara ad affrontare l'Urawa Reds, nel match valido per la semifinale del Mondiale per Club. Intervenuto in conferenza stampa, Bernardo Silva ha parlato del suo futuro legato al mercato: "Andare in Arabia Saudita? Per ora sono concentrato sul City, Sono molto contento di giocare nel calcio europeo, che secondo me è il livello più alto”.