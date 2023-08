Il Manchester City non molla Bernardo Silva e, ancora una volta, blinda uno dei gioielli della rosa a disposizione di Pep Guardiola. Dopo un'estate intera passata a parlare di trasferimento verso il Barcellona alla vigilia della Supercoppa Europea il portoghese ha trovato l'accordo per prolungare di una stagione l'attuale contratto in scadenza 30 giugno 2025. Lo riporta As in Spgna.