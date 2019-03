Bernardo Silva ha rinnovato il contratto che lo legava al Manchester City fino al 2022, prolungandolo fino al 2025. Il calciatore, giunto alla corte di Guardiola nel 2017, ha espresso così tutto il suo entusiasmo: "Sono onoratissimo di estendere il mio rapporto con questo club: qui un giocatore trova tutto ciò di cui ha bisogno per raggiungere i propri obiettivi, e non vorrei essere da nessun'altra parte. Ho deciso di rinnovare appena mi è stata fatta la proposta. Amo la squadra, l'allenatore, i giocatori e i tifosi. Lo stile di gioco che adottiamo qua mi esalta. Ho voglia di vincere ancora più trofei, e il City mi offre le migliori possibilità per farlo".