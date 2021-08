Bernardo Silva ha intenzione di lasciare il Manchester City. Secondo il Sun infatti l'arrivo di Grealish avrebbe dato la spinta finale per la decisione, con il giocatore che parlerà con Guardiola per convincerlo a lasciarlo partire direzione Barcellona. Il portoghese infatti vorrebbe giocare in Liga e potrebbe essere il colpo giusto per il dopo Messi. I citizens al momento chiedono almeno 45 milioni di sterline per il suo cartellino.