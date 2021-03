In Inghilterra ormai sono sicuri: Sergio Agüero andrà via dal Manchester City in estate. Dopo il rientro dall’infortunio, il trentaduenne argentino sta trovando poco spazio al centro dell’attacco di Guardiola e ha molti estimatori all’estero, uno su tutti il nuovo Barcellona di Laporta.



La dirigenza dei Citizens è già al lavoro per trovare un sostituto e, fra i tanti nomi che si sono fatti nei giorni scorsi, da Haaland a Lukaku, oggi il Daily Mail ne ha riportato uno nuovo. Si tratta del futuro fuoriclasse dell’Atlético Madrid, Joao Felix.



L’attaccante classe ’99 farebbe così lo stesso percorso del Kun, che è approdato a Manchester proprio dopo essere esploso con la maglia dei colchoneros. Il portoghese però ha un lungo contratto che lo lega al club madrileño fino al 2026, che rende molto complicata l’operazione.