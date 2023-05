La matematica non è un’opinione: 37 partite giocate su 38, 4 punti di distacco dalcapolista:, che si laureano. Un dominio assoluto rotto soltanto nel 2019-20 dal Liverpool di Klopp e che il 10 giugno potrebbe essere amplificato a livello europeo con la conquista della tanto agognata Champions League, sfuggita un paio d’anni fa nella finale 2021 col Chelsea di Kai Havertz. Sulla strada dei Citizens c’è l’Inter, ma primaNon può non essere ricordato, innanzitutto, come il campionato di, già battuti Andy Cole e Alan Shearer fermi a 35 nella classifica dei cannonieri in una singola stagione di Premier League,. Ancora la Premier League di oggi non esisteva. Tempo per raggiungere anche Greaves? Tre partite, difficile per molti, non impossibile per Erling.Guardiola ha sempre avuto una dose sconfinata di talento per le mani, e il problema semmai era come farlo fruttare tutto assieme. Dopo la partenza diin estate, proprio in direzione Arsenal, e diin inverno direzione Bayern, il tecnico catalano ha ovviato alla penuria di terzini a sinistra. Questo assetto, apparentemente sbilanciato ma in realtà ben protetto con difensori fisici e veloci quali, ha permesso di raggruppare sulla trequartidietro un finalizzatore puro e spietato come Haaland. Il risultato è stato incontenibile perAl giro di boa,: straordinario quanto fatto dai ragazzi di Arteta, che però dopo l’inizio del girone di ritorno hanno perso il loro leader difensivo, e con lui parte delle loro certezze:in favore di quelli che alla lunga si sono dimostrati i più forti.Due degli uomini-chiave della campagna appena conclusa in trionfo,: il tedesco non dà cenni di voler rinnovare il contratto prossimo alla scadenza ed è corteggiato dal, mentre il portoghese, protagonista assoluto della semifinale di ritorno di Champions League con una doppietta, è in cima alla lista delche cerca nuove stelle dopo la fine della storia con Messi e, quasi sicuramente, anche con Neymar. Anche nella scorsa estate Bernardo è stato sul punto di partire: aveva nostalgia di casa e un trasferimento al Barcellona lo avrebbe soddisfatto, ma i catalani non sono riusciti a finalizzare l’affare per via dei noti problemi a livello economico nella registrazione dei nuovi tesserati.. Meglio tardi che mai? Starà all’Inter provare a rimandare qualcosa che Guardiola sembra aver reso inevitabile.