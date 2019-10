Joao Cancelo, ex terzino della Juventus ora al Manchester City, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro l'Atalanta.



MANCHESTER CITY – “Io sono venuto qua per imparare, Guardiola è il miglior allenatore in questo momento: ogni volta che sono con lui imparo cose nuove. Quando ho giocato ho fatto bene e la squadra ha vinto”.



CHAMPIONS – “La Champions la desidero fin da quando ero un ragazzino e credo che quest’anno possiamo vincerla, ne sono sicuro. Noi siamo tra le squadre che possono arrivare fino in fondo, così come Juventus, Real Madrid e Barcellona. Non è un obbligo vincere la Champions, nessuno te la garantisce. Ci sono giocatori di qualità in Juventus e Manchester City ed entrambi cerchiamo di vincerlo".