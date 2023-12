Savio Moreira, detto Savinho, sta andando alla grande con la maglia del Girona: il giovane esterno sinistro brasiliano, di proprietà de Troyes, è nella galassia che fa capo al Manchester City, che infatti starebbe pensando di acquistarlo a gennaio per lasciarlo in prestito in Catalogna fino alla fine di una stagione che per i blanc-i-vermells potrebbe rivelarsi indimenticabile.