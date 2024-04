Manchester City-Chelsea: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

. Il Manchester City, campione in carica avendo portato a casa il trofeo lo scorso anno per la settima volta nella storia, si presenta a questa sfida dopo l’eliminazione in Champions League per mano del Real Madrid. Sfumato il sogno Treble, si punta tutto su campionato e coppa nazionale. Per il Chelsea che ha vinto otto volte l’FA Cup con l’ultima affermazione datata 2018, sarebbe il premio di consolazione per un’altra annata che non è andata secondo le aspettative. Con una duplice valenza, però: se vincesse il Chelsea accederebbe di diritto all’Europa League.• Partita: Manchester City-Chelsea• Data: sabato 20 aprile 2024• Orario: 18.15• Canale TV: DAZN• Streaming: DAZNManchester City-Chelsea, valevole per la semifinale di FA Cup, sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.Ederson; Akanji, Stones, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Foden, Grealish; Haaland. All. GuardiolaPetrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson. All. Pochettino