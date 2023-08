". Sono parole che non richiedono interpretazioni quelle rilasciate dada Atene, alla vigilia della finale di Supercoppa Europea contro il Siviglia.contro il Burnley dopo un'estate trascorsa a recuperare dal problema muscolare che lo aveva estromesso anzitempo dalla finale di Champions League dello scorso 10 giugno contro l'Inter. L'ennesimo intoppo per un calciatore sublime dal punto di vista tecnico ma spesso soggetto ad infortuni e che a fine giugno ha compiuto 32 anni. Una perdita pesantissima per i campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica, che potrebberogià nelle prossime ore per individuare un sostituto.- Da un paio di settimane, punto di forza del West Ham e della nazionale brasiliana, reduce da una stagione chiusa con 43 presenze, 5 reti e la conquista della Conference League ai danni della Fiorentina. Un profilo sul quale il Manchester City ha cominciato a fare sul serio soprattutto negli ultimi giorni, ritenuta insufficiente dalla controparte ma prossima ad essere oggetto di rilancio. Paquetà, approdato nella squadra londinese per 43 milioni più 17 di bonus dal Lione nell'estate 2022, ha firmato un contratto fino a giugno 2027 (con opzione per un'ulteriore stagione) ed- Paquetà indossò la maglia rossonera da gennaio 2019 all'estate 2020, acquistato per 35 milioni dal Flamengo e protagonista di una parentesi decisamente deludente nel campionato italiano (44 apparizioni e appena una rete)., che secondo i media inglesi è pronto appunto a spingersi fino ai 100 milioni pur di trovare un valido rimpiazzo per De Bruyne,, previsto dallo statuto Fifa per tutti le squadre che hanno formato il calciatore stesso tra il 12° e il 23° anno d'età. Precisamente l'1% della cifra concordata per cedere il giocatore: se davvero il City mettesse sul piatto sino a 100 milioni, alla società milanese andrebbe sino ad un milione di premio.