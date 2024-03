Manchester City-Copenaghen: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Tre settimane dopo la gara d'andata Manchestet City e Copenaghen ripartono dal 3-1 per la squadra di Guardiola, con mezzo piede già ai quarti di finale di Champions League. A decidere la sfida in Danimarca erano stati i gol di De Bruyne che aveva sbloccato la gara dopo appena dieci minuti, Bernardo Silva nel recupero del primo tempo e Foden che nei minuti finali aveva firmato il tris; a tenere in piedi il Copenaghen il momentaneo pareggio di Mattsson.



MANCHESTER CITY, LA PROBABILE FORMAZIONE - Per la gara di domani Guardiola sta pensando a un po' di turnover. Dovrebbe partire dal primo minuto Erling Haaland, dovrebbe rientrare da titolare Ruben Dias con Walker, Stones e uno stra Sergi Gomez e Rico Lewis. In mezzo al campo potrebbe esserci spazio per Matheus Nunes con Rodri o Kovacic che potrebbero riposare, in attacco spazio a Doku con Foden e De Bruyne. Occhio al possibile inserimento di Julian Alvarez sulla trequarti, una soluzione alla quale Guardiola sta pensando anche in vista del futuro.



COPENAGHEN, LA PROBABILE FORMAZIONE - Niente turnover invece per il Copenaghen, di Neestrup, che nel suo 4-3-3 punta a schierare i migliori giocatori a disposizione. Confermato al centro della difesa l'ex Lazio Vavro, elogiato da Guardiola dopo la partita d'andata; vicino a lui, l'ex Fiorentina Diks si gioca il posto con McKenna. A centrocampo torna Diogo Gonçalves, insieme a lui e Falk dovrebbe giocare Oscar Hojlund, fratello dell'attaccante del Manchester United è favorito su Mattsson che aveva segnato nella gara d'andata. Nel tridente d'attacco Claesson dovrebbe riprendere il suo posto largo a sinistra rispetto all'ultima di campionato nella quale ha giocato al centro, dall'altra parte il favorito è Elyounoussi con l'ex Parma e Atalanta Cornelius al centro. Ancora verso la panchina il gioiellino Roony Bardghji, che ultimamente sta giocando poco dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2025.



DOVE VEDERLA IN TV - La gara tra Manchester City e Copenaghen in programma domani mercoledì 6 marzo sarà visibile a partire dalle ore 21 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251. Inoltre la partita si potrà seguire anche in streaming su Sky Go, Now e Infinity+.



MANCHESTER CITY-COPENAGHEN, LE PROBABILI FORMAZIONI



MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Sergi Gomez; Rodri, Matheus Nunes; Foden, De Bruyne, Doku; Haaland. All.: Guardiola.

COPENAGHEN (4-3-3): Grabara; C. Sorensen, Vavro, McKenna, Meling; Diogo Gonçalves, Falk, O. Hojlund; Elyounoussi, Cornelius, Claesson. All.: Neestrup.