Al termine della scorsa stagione l'attaccante inglese del Manchester City, Jack Grealish, sembrava aver trovato un ruolo importante nelle gerarchie di Guardiola. In Inghilterra, quindi, ci si aspettava l'esplosione in questa stagione e invece l'attaccante della nazionale inglese si è spento improvvisamente, complice anche l'infortunio rimediato a settembre. Al rientro in campo ha, però, collezionato solamente 175 minuti in 5 partite e non sembra più, pienamente, al centro del progetto City, anche a causa della forte concorrenza con il belga Doku che, sembra ormai averlo sovrastato nelle gerarchie del tecnico Guardiola. In una recente intervista, l'allenatore, alla domanda: "Chi giocherà di più tra Doku e Grealish?", aveva risposto: chi renderà meglio.

Ad oggi il belga sembra nettamente più in forma rispetto all'inglese che, recentemente ha affermato di essersi momentaneamente allontanato dai social, anche a causa delle eccessive critiche. I tifosi, ora, si aspettano un segnale da parte dell'inglese e sperano in una sfida con il belga, per la titolarità, a suon di gol e assist.