Gesto di assoluta bontà da parte dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola, che ha voluto omaggiare i 114 tifosi del Manchester City che si sono recati a Kharkiv per seguire la squadra in occasione della partita di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. A ognuno di questi sostenitori è pervenuta a casa una lettera a firma dell'allenatore, che li ringrazia per la presenza nonostante le difficoltà logistiche e il costo della trasferta non certo economico: "Caro tifoso, mercoledì 18 settembre 2019 tu e altri 113 tifosi innamorati avete compiuto un lungo viaggio per vederci giocare contro lo Shakthar in Ucraina, e voglio cogliere questa opportunità per ringraziarvi. Siamo stati lieti di aver iniziato la nostra campagna in Champions League con una vittoria. Avere il vostro supporto in questo match ha significato molto e, come ho sempre detto, senza i nostri tifosi non siamo nulla. Come segno di rinraziamento, ti invitiamo al ritorno del match contro lo Shakthar. Grazie per il supporto. Pep Guardiola". I 114 sostenitori sono stati infatti premiati con un biglietto omaggio in zona "Hospitality" per la partita di ritorno con gli ucraini.