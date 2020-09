Il Manchester City è crollato nell'ultima di Premier, in casa, contro il Leicester, sotto i colpi di Jamie Vardy. Pep Guardiola sta cercando di rinforzare la difesa, tanto che ha preso sia Aké che Ruben Dias in questa finestra di mercato, ma in realtà è da anni che investe sui difensori, senza trovare fortuna.



Sono più di 450 i milioni spesi per il reparto arretrato, da Stones a Ruben Dias, da Mendy a Cancelo, fior di quattrini per un reparto che appare sempre più incerto. E che ogni anno ha bisogno di una rinfrescata.