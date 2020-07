David Silva, trequartista del Manchester City, giocherà, domenica, la sua ultima partita in Premier League con la maglia dei Citizens. Queste le parole dello spagnolo prima della sfida contro il Norwich: “Quando guardo indietro, nemmeno nei miei sogni più folli avrei mai pensato che avrei raggiunto risultati simili. Se potessi parlare con me stesso da giovane gli direi di rifare le stesse cose che ho fatto io. Quando sei giovane, non pensi mai a tutto questo. Io sognavo solo di diventare un calciatore professionista e di giocare in un grande club”.