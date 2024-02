Manchester City, De Bruyne: 'Mi mancava giocare a calcio, ecco il segreto dell'intesa con Haaland'

Kevin De Bruyne, trequartista del Manchester City, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 3-1 sul Copenaghen, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "Sono contento di giocare a calcio, mi mancava da tanto, mi sono perso tutta la fase a gironi ma penso di essere tornato in maniera positiva. Oggi abbiamo giocato molto bene, meritando risultato ed elogi".



Primo assist voluto o è stato solo fortunato?

"L'assist è stato un po' fortunato, dovrebbero assegnarmelo ma va bene comunque".



Qual è il segreto della tua intesa con Haaland?

"Facile creare opportunità a uno come lui, è uno dei migliori attaccanti al mondo se non il migliore in assoluto. Non c'è niente di speciale, è semplicemente una conoscenza reciproca".



Come riesci a gestire le situazioni in campo?

"Ci sono momenti in cui si perde la calma, ma di solito sono sempre molto tranquillo e positivo. Cerco di vedere le cose belle e godermi la vita".