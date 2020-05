Kevin De Bruyne, centrocampista del Manchester City, ha parlato a HLN del rinnovo di contratto con i Citizens: "Al momento non ci sono chiacchiere reali su un prolungamento del contratto. Non so cosa accadrà. Siamo un po' in un limbo con tutto ciò che sta accadendo nel mondo adesso. Quando la stagione finirà, potrebbe esserci un'opportunità per guardare al futuro. Adesso non è il momento di pensarci adesso".