Il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne, è fermo ai box da agosto, dopo essere stato operato per risolvere un problema muscolare. In una recente intervista, concessa ai microfoni di City Xtra, il belga ha parlato dell'infortunio e della voglia di tornare in campo. Di seguito le dichiarazioni:



"Non ho dubbi quando dico che voglio essere il miglior giocatore al mondo nella miglior squadra al mondo. Ho ancora la motivazione per questo, per raggiungere questi obiettivi e intendo farlo. Anche e nonostante la mia assenza di quattro mesi a causa di un infortunio, sto cercando di cambiare me stesso come giocatore per continuare a giocare ad alto livello".