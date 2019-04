Kevin De Bruyne e Raheem Sterling sono arrivati al Manchester City nella stessa estate, quella del 2015, rispettivamente dal Wolfsburg e dal Liverpool. Su The Players' Tribune, De Bruyne ha confessato di aver avuto dei piccoli pregiudizi nei confronti di Sterling al suo arrivo al City. Pregiudizi del tutto rovesciati in quasi 4 anni di conoscenza reciproca. Ecco le parole del belga: "Non pensavo fosse una cattiva persona, ma dai giornali sembrava un tipo piuttosto arrogante. Poi però, parlando insieme a lui dopo gli allenamenti, ho maturato l'impressione che invece fosse un tipo molto simpatico. Io non ho molti amici, ma con Raheem mi sono aperto parecchio, e ho avuto di conoscerlo meglio anche perché i nostri figli sono spesso insieme: ebbene, è una delle persone più umili e genuine che abbia mai incontrato nel mondo del calcio."