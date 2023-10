Dal ritiro della nazionale Belga, il gioiellino del Manchester City, Jérémy Doku ha ripercorso il suo inizio di stagione parlando, in conferenza stampa, di una crescita personale dovuta alla forza e alla coesione del gruppo.



LE PAROLE - "Sono evoluto come giocatore? Credo di si. Quando sei circondato da giocatori come quelli del City è più facile. Hai più spesso la palla e sei più spesso in situazioni favorevoli. Pep Guardiola mi è molto vicino affinché io possa essere sempre nelle migliori condizioni e quindi sì, penso di essermi evoluto sotto certi aspetti".