È praticamente fatta tra Manchester City ed Estudiantes per Dario Sarmiento, esterno argentino di 17 anni. Secondo la stampa d'oltreoceano la trattativa fra i due club sarebbe già stata conclusa: alla società di Buenos Aires dovrebbero andare circa 9 milioni di euro, che potrebbero raddoppiare con il raggiungimento sul campo di determinati obiettivi. Resta da capire se il giovane approderà alla corte di Guardiola già in estate o deciderà di partire per un periodo di prestito per conoscere più da vicino il calcio europeo.