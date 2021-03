Jack Grealish sta disputando una stagione strepitosa con la maglia dell’Aston Villa. 6 gol, alcuni di pregevole fattura, e 12 assist in 22 partite di Premier League. Le sue giocate hanno attirato l’attenzione dei grandi club inglesi, sempre però scoraggiate dalle richieste altissime dei Villains.



Secondo il Sun, il Manchester City potrebbe aver trovato una chiave per abbassare il prezzo fissato a circa 120 milioni di euro. Si tratta del centrocampista brasiliano Douglas Luiz.



Il ventiduenne era stato ceduto dal City proprio all’Aston Villa nel 2019 per circa 17 milioni di euro, ma quest’estate il club allenato da Guardiola potrà esercitare il controriscatto per 30 milioni. I dirigenti dei Citizens sperano quindi di coinvolgere nella trattativa anche il giovane mediano, che non rientra nei piani dell'allenatore, sperando di abbassare così la parte di cash.