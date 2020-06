In attesa della ripartenza della, ilsi lancia in una nuova iniziativa digitale. Ecco il: otto club del City Football Group (Man City, New York City FC, Melbourne City FC, Yokohama F. Marinos, Girona FC, Montevideo City Torque, Sichuan Jiuniu FC e Mumbai City FC, insieme al team eSports FaZe (partner dei Cityzens) si sfideranno su Fifa 20 per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus.sfiderà così, confronto tra le stelle del femminile, e ancora il pro gamercontro la leggenda del City: una lunga maratona eSports a partire dalle 16 italiane, da seguire tutta in diretta streaming.