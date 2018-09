Nuovo record per il Manchester City che ha annunciato la chiusura del proprio bilancio per la stagione 2017-18 con un fatturato sempre più in crescita. I Citizens hanno infatti confermato di aver sfondato per la prima volta nella propria storia il muro dei 500 milioni di sterline diventando il secondo club inglese a farcela dopo i rivali del Manchester United.



Precisamente, il fatturato del club inglese ha raggiunto quota 560 milioni di euro, un dato in crescita del 5,41% rispetto alla stagione 2016/17. Per il quarto anno di fila, inoltre, il bilancio è stato chiuso con il segno positivo finale. L'utile finale è di 11,7 milioni di euro.