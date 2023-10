Kalvin Phillips non ha reso all'altezza delle aspettative dopo il suo arrivo al Manchester City nell'estate 2022. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror, i Citizens non hanno però intenzione di lasciarlo andare via a prezzo di saldo. Se qualcuno vorrà farsi avanti dovrà infatti presentare un'offerta vicina ai 50 milioni di euro. Su di lui è vivo l'interesse del Newcastle.