Come da pronostico sarà Manchester City-Fluminense la finale del Mondiale per Club, dopo il successo degli inglesi in semifinale contro l’Urawa Reds e quello dei brasiliani contro l’Al Ahly. Quasi come se fosse una tradizione sono ancora il calcio europeo e quello sudamericano a contendersi l’atto conclusivo della manifestazione e agli uomini di Fernando Diniz spetta un compito molto complicato, ovvero riportare il trofeo in Sudamerica dopo oltre dieci anni. Dopo la vittoria del Corinthians nel 2012 infatti la corona di Campione del Mondo è passata di mano tra i grandi club del Vecchio Continente, con Bayern Monaco, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Chelsea sempre vincenti. Il Fluminense interromperà questo dominio? C’è da superare il Manchester City, una corazzata guidata da Guardiola, il tecnico che al momento condivide con Carlo Ancelotti il record di successi nella competizione (3), ma è anche vero che alla squadra brasiliana non mancano uomini di qualità ed esperienza, come Felipe Melo, Marcelo, Arias e Ganso. In vista della gara di venerdì 22 dicembre alle 19.00 le quote sulla lavagna scommesse danno il Manchester City favorito a 1.29, mentre la vittoria a sorpresa dei brasiliani si gioca a 9.00. A 5.30 il pareggio e i tempi supplementari.