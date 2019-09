Phil Foden, esterno offensivo del Manchester City, classe 2000, parla della sua stagione del suo futuro. Queste le parole riportate da Goal.com: "Ogni volta che guardo Sterling penso 'wow', è un giocatore migliore ogni volta che lo vedo. E' un modello e mi aiuta molto e sono davvero felice per lui. Mi aiuta con il mio gioco, dandomi consigli".



SULL'UTILIZZO - Sceso in campo per 10 minuti in stagione, Foden parla così: "Ogni volta che ho la possibilità di giocare è importante, mi divero. Sto solo cercando di fare il mio meglio nei minuti che mi vengono concessi. Non vedo l'ora di scendere in campo di più".