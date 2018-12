Giorni d'attesa a casa Milan. Tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima è attesa la sentenza dell'Uefa, con una nuova sanzione al club rossonero per aver violato le regole del Fair Play finanziario nel triennio 2014/2017. In seguito al reintegro in Europa League deciso dal Tas di Losanna, i rossoneri rischiano una multa in denaro e dei limiti sul mercato. Dopodiché ci sarà il settlement agreement tra Uefa e Milan per stabilire il piano di risanamento del bilancio.



CITY OUT DALLA CHAMPIONS? - Intanto dall'Inghilterra rimbalzano nuove voci su un altro club che avrebbe aggirato le regole del fair play finanziario: il Manchester City, che addirittura rischierebbe l'esclusione dalla Champions League già in questa stagione o nella prossima. Nel caso in cui l'Uefa trovasse le prove di quanto rivelato da Football Leaks. Secondo cui nel 2014 il club inglese sarebbe dovuto essere escluso dalle coppe europee e invece fu solo multato per 60 milioni di euro, poi ridotti a 20 milioni. Perché il Manchester City avrebbe truccato il bilancio grazie a delle sponsorizzazioni gonfiate, in particolare una da oltre 75 milioni di euro da Etihad Airlines, pagata in realtà dalla proprietà del club dello sceicco Mansour. Il presidente dell'Uefa, Ceferin ha preannunciato una "soluzione imminente a questo grave caso". Invece la situazione del PSG sarebbe meno compromettente.