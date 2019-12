Gabriel Jesus, attaccante del Manchester City, ha parlato al termine della partita vinta 4-1 contro la Dinamo Zagabria, gara nella quale ha segnato una doppietta.



ASPETTATIVE - "Credo che sia qualcosa che succede anche agli altri calciatori. Non posso parlare a nome loro, ma posso farlo per me e quando non sono felice di come gioco vorrei spararmi in testa perché per me è difficile. La prendo sul personale".



OSSESSIONE GOL - "Comincio a pensare 'oh mio Dio, devo segnare, devo segnare, devo segnare’. E a volta quando ho le occasioni giuste sbaglio perchè penso troppo e mi metto addosso troppa pressione. Ma sto migliorando, sto lavorando sulla mia finalizzazione e cerco di non pensare alle pressioni”.