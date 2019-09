Gabriel Jesus si fa sentire e non le manda a dire all'allenatore del Manchester City Pep Guardiola. L'attaccante brasiliano è partito spesso dalla panchina in questo inizio di stagione per fare spazio ad Aguero e ha confessato le sue inquietudini a Esporte Interativo: "Sono stanco della fase "devo aspettare". Sono qui da quasi tre anni, è la mia quarta stagione e questo mi fa venire voglia di giocare di più. Ovviamente è molto difficile competere per un posto con Aguero, la più grande leggenda di questo club. Capisco le decisioni del mister e rispetto Sergio, la sua storia qui e quello che sta facendo ora. Personalmente, la scorsa stagione è stata molto dura. Non ho avuto la possibilità di giocare in molte partite, tra cui molte partite importanti".