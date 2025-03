Manchester City, Grealish pizzicato in stato di ebbrezza dopo l'FA Cup: fatica a camminare VIDEO

Getty Images

sta vivendo un'annata complicatissima con il. La crisi della formazione di Pep Guardiola non ha risparmiato mister 100 milioni, il costo del suo acquisto dall'Aston Villa, raramente protagonista sul campo ma, nelle ultime ore, sotto i riflettori fuori. Dopo il successo in rimonta in FA Cup contro il Plymouth, che in precedenza aveva eliminato a sorpresa il Liverpool, Grealish deve essersi lasciato un po' troppo andare all'alcool.Iconiche le immagini che lo vedevano festeggiare in maniera spettacolare e sguaiata dopo la conquista della Champions League (e di conseguenza del Triplete) nel 2023, oggi invece non c'è nessun trofeo da festeggiare. Il Daily Mail ha raccontato il

Jack Grealish leaves Newcastle pub looking unsteady pic.twitter.com/8H86Ae721f — Mail Sport (@MailSport) March 3, 2025

Per Grealish 26 presenze, 2 gol e 5 assist in stagione, dato che peggiora ulteriormente in campionato con 16 presenze, nessun gol e appena un assist messo a referto.