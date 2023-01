Il suo Manchester City ha perso il derby con lo United e Pep Guardiola ha commentato così il match a BT Sport.



"Intanto vorrei fare i complimenti allo United, le persone capiranno da loro quanto il City abbia fatto bene. Parliamo di una partita fantastica, dove abbiamo controllato le loro transizioni decisamente meglio nel secondo tempo contro Rashford e compagni, avendo il giusto spirito".



"Non mi importa se non vinceremo la Carabao Cup o la Premier, ci proveremo. Non mi interessa, quando giochiamo come stiamo giocando. Parliamo di una situazione simile agli anni scorsi in cui ero qui".