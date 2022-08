Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato della situazione dei Citizens in vista dell'esordio in Premier League contro il West Ham: "L'ho detto più volte, è stata un'enorme soddisfazione per me poter allenare ragazzi come Zinchenko, Gabriel Jesus o Sterling. Ci hanno tutti aiutati molto, ma a volte le strade arrivano a dividersi. La testa del giocatore è la cosa che conta di più: qui voglio persone felici. Certo, mi piacerebbe che Bernardo Silva giocasse ancora qui, per me è un giocatore speciale nello spogliatoio, ma onestamente non so cosa accadrà. Se dovesse rimanere, sarebbe perfetto. Se invece se ne andrà, è perché il calcio è così. Se il giocatore ha certi desideri, non sono io a doverlo fermare. Sicuramente voglio che rimanga, posso dirlo al 100 per cento. Ma è vero anche che se vuoi andartene, arriva un'offerta e c'è un accordo tra i club, allora sarebbe una questione di buonsenso".