L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Nottingham, in programma domani. Il tecnico si è soffermato sulla situazione di Bernardo Silva e la possibile cessione: "Non lo so, non so cosa accadrà. Ho detto tante volte quant'è importante per noi Bernardo, fortunatamente tra un paio di giorni il mercato sarà finito e tutti potranno concentrarsi su quello che devono fare in campo". Il portoghese è seguito dal Barcellona.