Interrogato nei giorni scorsi su un presunto interesse del Manchester City per l'attaccante classe '98 del Paris Saint Germain Kylian Mbappé, il tecnico Pep Guardiola ha risposto così: "E' un giocatore che non verrà mai qui, perchè il PSG non si priverebbe di lui per venderlo a noi e non abbiamo, da parte nostra, l'intenzione di investire la somma per cui è stato acquistato. Ci vuole rispetto per il Paris Saint Germain e i suoi calciatori, così come per quelli del Manchester City". Mbappé è legato al suo club fino a giugno 2022.