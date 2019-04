Ecco le dichiarazioni di Pep Guardiola alla vigilia del derby di Manchester tra City e United, in programma domani sera, recupero della 31^ giornata di Premier League: "Uno dei motivi per cui questo club è cresciuto negli ultimi dieci anni è che la squadra non ha più paura di andare a giocare all’Old Trafford. Prima era più difficile, mentre adesso, grazie alla crescita qualitativa del City, le sfide sono più equilibrate. Nelle tre stagioni da quando sono qui abbiamo fatto meglio noi di loro, ma non si tratta di battere lo United: qui in ballo c’è il titolo. Sarà un derby e, come tutti i derby, sarà una gara particolare. Solskjaer? Capisco perfettamente la sua posizione: ci vuole tempo, in questo ruolo ci sentiamo soli. Succede a tutti gli allenatori."