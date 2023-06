Il Manchester City batte l'Inter a Istanbul e vince la Champions League per la prima volta nella sua storia. E' la sesta per Pep Guardiola, primo allenatore ad aver fatto due triplete con due squadre diverse, che a fine partita commenta a Sky Sport: "Cosa si prova? Si sta bene, ora dobbiamo metabolizzarlo un po'. So che poteva finire ai supplementari, potevamo perdere come fare il 2-0 con Foden. Questo torneo è una moneta. Nei precedenti siamo stati un disastro quando potevamo vincere, ora è tutto meraviglioso ma potevamo perdere. Sono felicissimo per aver ottenuto il Treble



CAMBIAMENTO - "Non mi adatto ai giocatori, l'idea è la stessa. Oggi abbiamo fatto fatica perché Calhanoglu saltava Rodri quando pensavamo lo facesse Brozovic, quindi ci mancava questo. Complimenti all'Inter, squadra sensazionale. Immagino cosa provino in questo momento perché ci siamo passati due anni fa, ma essere la seconda squadra d'Europa non è poco. Una squadra difficile, fisicamente fortissima. Il calcio italiano è sempre il calcio italiano".



CALCIO ITALIANO LONTANO DALLA PREMIER? - "Bisogna viaggiare, quando rimaniamo a casa parliamo sempre meglio di chi è lontano. Ho visto spesso Inter, Napoli, Milan e ho visto quanto sono davanti, non c'è più il contropiede e il buttare la palla in avanti. Ricordo quando giocavo contro Antonio Conte, le sue squadre svuotano la metà campo e diventa difficilissimo fermarle".