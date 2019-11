Pep Guardiola si è presentato in conferenza stampa con una forte verve polemica nei confronti del Var e degli arbitri che hanno diretto la sfida persa 3-1 dal suo Manchester City contro il Liverpool. In particolare l'allenatore dei Citizens ha da ridire sull'episodio non sanzionato del mani di Alexander-Arnold in area che non ha portato al rigore e invece, sul ribaltamento di fronte, ha portato al gol di Fabinho.